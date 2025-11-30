        Суспільство

        Третя спроба за осінь: у Вовчанську окупанти знову намагались повісити прапор — всі ліквідовані

        Сергій Бордовський
        30 Листопада 2025 10:49
        30 листопада російські військові знову спробували встановити свій прапор у Вовчанську на Харківщині. Бійці 57 окремої мотопіхотної бригади знищили обох окупантів.

        Про це повідомили у 57 окремій мотопіхотній бригаді ім. Костя Гордієнка. Це вже третя за осінь спроба російських військових повісити триколор у місті. Одного з нападників бійці 2 мотопіхотного батальйону «Вовкодави» ліквідували дроном, іншого — стрілецькою зброєю.

        У бригаді наголошують, що попри щоденні штурми, оборона у Вовчанську триває, а підрозділи впевнено утримують свої позиції та дають відсіч ворогу.

