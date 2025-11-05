Бійці “Гарту” вибили у ворога “очі” під Вовчанськом

Під Вовчанськом бригада «Гарт» зробила те, що росіянам точно пояснити важко: взяла і стерла їхню гордість — систему дальнього візуального спостереження «Муром-М».

Це та сама система, якою окупанти “бачили” все навколо й вважали себе розумнішими за всіх. Ну так от — більше не бачать.

Дрони та артилерія прикордонників працювали по цілях прицільно і спокійно. Жива сила ворога – мінус. Транспорт – мінус. Системи зв’язку – мінус.

Реклама

Реклама

А далі – головне.

«Комплекс «Муром-М» вдалося знайти завдяки розвідувальному БпЛА «Mavic», – розповідає військовослужбовець підрозділу РУБпАК «Фурія» на псевдо Джек. – Полетіли до нього спочатку на звичайному FPV-дроні. Але ним уразити ціль не вдалося – занадто добре противник заховав її серед дерев, важко було спуститися. Після цього спорядили оптоволокно, і ним вдалося залетіти куди треба. Емоції зашкалювали – не часто вдається знайти і знищити таку систему».

Бійці бригади “Гарт” вполювали під Вовчанськом “Муром-М”. pic.twitter.com/IZS6OScSGt — Головне в Україні (@glavnoe_ua) November 5, 2025

Долучайтесь до бригади «Гарт». Без ТЦК. Без бусиків і цирку.

Потрібні:

аналітики, оператори дронів, ІТ, зв’язок, техніка, медицина, сапери.

Тобто люди, які не бояться роботи.

📞 Телефонуйте:

+380 67 192 9839

+380 67 301 0890

+380 66 983 6864

Не можеш піти до “Гарту” – допоможи літати.

Збір на дрони та комплектуючі для бригади:

https://send.monobank.ua/jar/2hVCZQk8qy

або карта: 4441 1111 2294 2679