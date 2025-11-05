        Політика

        Бійці “Гарту” вибили у ворога “очі” під Вовчанськом

        Віктор Алєксєєв
        5 Листопада 2025 15:16
        Система спостереження “Муром-М” за мить до знищення / Скріншот відео
        Система спостереження “Муром-М” за мить до знищення / Скріншот відео

        Під Вовчанськом бригада «Гарт» зробила те, що росіянам точно пояснити важко: взяла і стерла їхню гордість — систему дальнього візуального спостереження «Муром-М».

        Це та сама система, якою окупанти “бачили” все навколо й вважали себе розумнішими за всіх. Ну так от — більше не бачать.

        Дрони та артилерія прикордонників працювали по цілях прицільно і спокійно. Жива сила ворога – мінус. Транспорт – мінус. Системи зв’язку – мінус.

        А далі – головне.

        «Комплекс «Муром-М» вдалося знайти завдяки розвідувальному БпЛА «Mavic», – розповідає військовослужбовець підрозділу РУБпАК «Фурія» на псевдо Джек. – Полетіли до нього спочатку на звичайному FPV-дроні. Але ним уразити ціль не вдалося – занадто добре противник заховав її серед дерев, важко було спуститися. Після цього спорядили оптоволокно, і ним вдалося залетіти куди треба. Емоції зашкалювали – не часто вдається знайти і знищити таку систему».

        Долучайтесь до бригади «Гарт». Без ТЦК. Без бусиків і цирку.

        Потрібні:
        аналітики, оператори дронів, ІТ, зв’язок, техніка, медицина, сапери.

        Тобто люди, які не бояться роботи.

        📞 Телефонуйте:
        +380 67 192 9839
        +380 67 301 0890
        +380 66 983 6864

        Не можеш піти до “Гарту” – допоможи літати.

        Збір на дрони та комплектуючі для бригади:
        https://send.monobank.ua/jar/2hVCZQk8qy
        або карта: 4441 1111 2294 2679


