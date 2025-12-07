Генерал Кузьмук “виплив” на посаді радника командувача Сил ТрО

Генерал армії Олександр Кузьмук, який робив військову й політичні кар’єру за часів Кучми та Януковича, виявляється, займає посаду радника командувача Сил територіальної оборони України Ігоря Плахути.

Про це стало відомо з пресрелізу про нагородження до Дня ЗСУ, оприлюдненого 6 грудня 2025 року, Силами ТрО, пише Еспресо.

Як зазначається, “генерал армії Олександр Кузьмук за дорученням генерал-майора Ігоря Плахути вручив військовослужбовцям Сил ТрО відомчі відзнаки та цінні подарунки”.

Реакція волонтерів та тероборонівців

“Я спершу не повірив, але це правда. У нас воскресили та повернули до Збройних Сил Олександра Кузьмука! Йому 71 рік, був міністром оборони ще за часів Кучми, із 1996 року. Потім був нардепом трьох скликань від Партії регіонів. За часів депутатства підписав звернення до Сейму Польщі з проханням визнати, що українці нібито вчиняли геноцид проти поляків. Нарешті армійська реформа”, – прокоментував ситуацію Сергій Стерненко.

“То як Кузьмук опинився у Збройних силах знову? Його взяв до себе радником командувач сил ТрО Ігор Плахута. Під час Революції Гідності він (Плахута) командував підрозділами Внутрішніх військ під час розгону Майдану 10 грудня 2013 року. Для нього, вочевидь, Кузьмук є беззаперечним авторитетом”, – додав Стерненко.

Ветеран війни з Росією, який служив у Теробороні Сергій “Харизмат” Величанський пропонує не обмежуватися Кузьмуком й призначити на відповідальні посади Януковича, Азарова та Шуфрича.

“Інститут репутації… його нема. Я, як ТрОшник з 24.02.22 по 10.2023 не можу змовчати! Коли я побачив який нафталін та “експерт” є радником командувача Сили територіальної оборони ЗСУ я не повірив своїм очам. В 2023 я теж носив цей шеврон КС ТрО ще при Танцюрі і вже тоді я побачив яких совкових полканів та генералів вони приютили в структурі, але щоб ось це…. я чесно в шоці! Суспільство проковтнуло Плахуту (з його участю на Майдані) але тепер він притягує ось відрижку партії регіонів (ФАКТ: він притягнутий ще Танцюрою!!!)”, – зазначив Величанський.

“Пропоную додати: Шуфрича, викликати в розпорядження командувача як радника по логістиці Азірова, і взяти радника по комунікаціям Януковоща зі своїм “Астанавітесь”, і в роту охорони візьміть “тітушек” і тоді гештальт буде закритий! Це знецінення добровольців!!! Це сором щодо загиблих найкращих синів України…. Сором!”, – підсумував ветеран.

Броварська катастрофа 2000 року

Саме Кузьмук був на посаді очільника Міноборони, коли 20 квітня 2000 року ракета “Точка-У” під час навчань поцілила у під’їзд житлового 9-поверхового будинку в передмісті міста Бровари (адреса: бульвар Незалежності №3).

Пуск здійснювався з полігону Гончарівський на Чернігівщині.

Внаслідок удару загинуло троє мешканців багатоповерхівки.

Кузьмук тоді відмовився йти у відставку.

“З мого боку це було б нечесно – зробити рекламно-благородний жест: бачите, яка я сильна людина. Тим самим я б кинув свої війська, своїх працівників, так званим благородством я б заховався за цією трагедією, я вирішив для себе випити цю гірку чашу до дна”, – пояснив він 29 квітня 2000 року.