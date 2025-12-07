Донеччина: Одна загибла людина й 11 поранених за добу, зокрема дитина

Протягом 6 грудня поліція зафіксувала 1 827 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.

Під вогнем перебували 7 населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Слов’янськ, селище Олексієво-Дружківка, села Криворіжжя, Новоукраїнка.

Пошкоджена багатоповерхівка / Фото Нацполіція

Як повідомили в Нацполііції, руйнувань зазнали 36 цивільних об’єктів, з них 22 житлових будинки.

По Слов’янську росіяни вдарили авіабомбою й трьома БпЛА «Герань-2» – вбили цивільну особу, ще 8 людей зазнали поранень, зокрема дитина. Пошкоджено 7 багатоквартирних і 13 приватних будинків, продуктову крамницю, розважальний заклад, будівлю поштової служби, 6 цивільних авто.

У Костянтинівці ударом FPV-дрона поранено двох жителів. Крім того, ворог скинув на місто три авіабомби – зруйновано 2 багатоквартирних будинки.

Одна людина постраждала внаслідок дронових атак у Криворіжжі Покровського району, пошкоджено адмінбудівлю.

Через атаки FPV-дронів у Дружківці пошкоджено трактор, в Олексієво-Дружківці – приватний будинок і цивільне авто.

Крім того, сьогодні близько 01:40 війська рф завдали 2 удари безпілотниками по Краматорську – пошкодили багатоквартирний будинок і магазин.