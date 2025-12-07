Мо Салах заявив, що “клуб кинув його під автобус”: у “Ліверпулі” — конфлікт і можливе прощання

Нападник «Ліверпуля» Мохамед Салах заявив, що клуб фактично «кинув його під автобус», а його стосунки з головним тренером Арне Слотом зруйновані. Про це він сказав після нічиєї 3:3 з «Лідсом», де знову залишився в запасі — втретє поспіль, повідомляє Sky News.

33-річний форвард припустив, що наступний матч Прем’єр-ліги проти «Брайтона» може стати для нього останнім у складі чинних чемпіонів Англії. Салах зазначив, що не розуміє причин, чому його відправляють на лаву запасних, попри заслуги перед клубом і новий контракт, підписаний наприкінці минулого сезону.

«Мені здається, клуб кинув мене під автобус. Наче хтось хоче, щоб у всьому звинувачували саме мене. Улітку мені багато обіцяли, але зараз я сиджу в запасі три матчі поспіль. Не можу сказати, що обіцянки виконані», — сказав футболіст.

На питання про стосунки зі Слотом Салах відповів, що вони повністю відсутні, хоча раніше були дуже добрими. Він також додав, що не знає причини такого розриву, але відчуває, що його більше не хочуть у клубі.

Салах приєднався до «Ліверпуля» у 2017 році та став одним із найкращих гравців Прем’єр-ліги. 15 грудня він вирушить до збірної Єгипту на Кубок африканських націй і може розглянути перехід до Саудівської про-ліги взимку.

Говорячи про майбутній матч із «Брайтоном», Салах зізнався, що попросив родину приїхати на гру, адже не знає, що буде далі: «Я буду на «Енфілді», щоб попрощатися з уболівальниками перед від’їздом на Кубок Африки. Не знаю, що станеться потім».

На запитання, чи може це бути його остання гра за «Ліверпуль», він відповів: «У футболі ніколи не знаєш. Я не приймаю цю ситуацію. Я зробив для клубу дуже багато».