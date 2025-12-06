У Бєлгороді вибух спричинив перебої зі світлом: ЗМІ повідомляють про “нештатне падіння” російської авіабомби

Увечері 6 грудня в російському Бєлгороді стався потужний вибух, після якого місто частково залишилося без електрики. Про це повідомляють російські ЗМІ та місцева влада.

У Бєлгороді ввечері 6 грудня зафіксували сильний вибух, який, за словами губернатора В’ячеслава Гладкова, стався внаслідок «прильоту невстановленого боєприпасу». Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Після вибуху в місті та Бєлгородському районі виникли перебої з електропостачанням. Один чоловік дістав поранення — його госпіталізували з попереднім діагнозом «баротравма». Також, за даними Гладкова, було пошкоджено вантажівку, а в двох приватних будинках вибило вікна.

Реклама

Реклама

Водночас місцеве видання «Пепел» повідомило іншу версію події. За його даними, поруч із електропідстанцією на вулиці Сторожовій упала російська авіабомба. Саме тому, стверджує видання, перед вибухом не вмикалася сирена ракетної небезпеки і не було попереджень про проліт дрона. Мешканці також нібито чули гул літака, що летів у напрямку кордону з Україною.

Російські медіа нагадують, що випадки «нештатного сходу» авіабомб з російських літаків уже траплялися раніше. Зокрема, повідомлялося про падіння таких боєприпасів на Бєлгород у квітні 2023 року та листопаді 2024-го.