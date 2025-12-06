        Суспільство

        Укрзалізниця відновила рух поїздів через станцію Фастів після нічного удару

        Сергій Бордовський
        6 Грудня 2025 15:12
        читать на русском →
        Рух поїздів у Фастові відновлено / Скрінршот
        Рух поїздів у Фастові відновлено / Скрінршот

        Укрзалізниця відновила рух поїздів через станцію Фастів, яка цієї ночі зазнала масованого ворожого удару, повідомила Укрзалізниця.

        За інформацією компанії, ремонтні роботи вдалося оперативно виконати завдяки злагодженій роботі колійників, енергетиків, зв’язківців та інших служб.

        Наразі залізничники наводять лад на території вокзалу та в депо.

        Реклама
        Реклама

        Для мешканців Фастова повідомляється, що рух поїздів буде максимально наближений до звичного графіка. Актуальні оновлення компанія публікуватиме на своїх офіційних ресурсах.

        Поруч із вокзалом тимчасово розгортаються об’єкти для комфорту пасажирів: зони очікування, туалети, дитячі простори та каси.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини