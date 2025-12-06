Укрзалізниця відновила рух поїздів через станцію Фастів після нічного удару

Укрзалізниця відновила рух поїздів через станцію Фастів, яка цієї ночі зазнала масованого ворожого удару, повідомила Укрзалізниця.

За інформацією компанії, ремонтні роботи вдалося оперативно виконати завдяки злагодженій роботі колійників, енергетиків, зв’язківців та інших служб.

Наразі залізничники наводять лад на території вокзалу та в депо.

Для мешканців Фастова повідомляється, що рух поїздів буде максимально наближений до звичного графіка. Актуальні оновлення компанія публікуватиме на своїх офіційних ресурсах.

Поруч із вокзалом тимчасово розгортаються об’єкти для комфорту пасажирів: зони очікування, туалети, дитячі простори та каси.