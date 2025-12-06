Україна відзначає День Святого Миколая за новою датою — чому свято перенесли з 19 на 6 грудня

Українці 6 грудня відзначають День Святого Миколая — одне з найулюбленіших дитячих і родинних свят. Після переходу церков на новоюліанський календар дата святкування змінилася з 19 на 6 грудня.

6 грудня українці святкують День Святого Миколая — свято, яке з 2023 року відзначається за новою датою після переходу церков на новоюліанський календар. Раніше день Миколая традиційно святкували 19 грудня за старим юліанським стилем, але з переходом на інший календар дата була зміщена на 13 днів уперед.

Святий Миколай вважається покровителем дітей, мандрівників та знедолених, а головна традиція — дарувати подарунки в ніч на 6 грудня. Малеча знаходить їх під подушкою або в черевиках, а дорослі часто долучаються до благодійних акцій, допомагаючи дітям, сиротам та родинам, що опинилися у складних обставинах.

Свято зберігає особливу атмосферу родинного тепла: українці відвідують церкви, беруть участь у благодійних ярмарках та створюють святковий настрій для дітей. У 2025 році День Миколая припав на суботу, що дозволило багатьом родинам провести його разом.

Попри війну, свято залишається символом добра, турботи та віри у диво — значення, яке сьогодні стало ще важливішим.