Уряд удосконалив механізм автоматичного продовження відстрочок для опікунів та доглядачів

Кабінет Міністрів ухвалив зміни, що уточнюють перелік документів для автоматичного продовження відстрочок від мобілізації для військовозобов’язаних, які опікуються повнолітніми особами. У Міноборони наголошують, що новий порядок забезпечить безперебійну роботу електронного механізму продовження таких відстрочок.

Міністерство оборони повідомило, що Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке вдосконалює процедуру автоматичного продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації для окремих категорій військовозобов’язаних. Зміни стосуються осіб, які здійснюють опіку, піклування, постійний догляд або утримання повнолітньої особи.

Уряд уточнив перелік документів, необхідних для автоматичного продовження відстрочок. Зокрема, передбачено можливість подання реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, за якою здійснюється догляд, опіка чи утримання.

Реклама

Реклама

У Міноборони пояснили, що наявність цих відомостей забезпечить ефективну електронну взаємодію між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних і резервістів та іншими державними реєстрами під час автоматичного продовження відстрочки.

Запроваджені зміни, за даними міністерства, гарантують коректну та безперебійну роботу механізму автоматичного продовження відстрочок для зазначеної категорії громадян.