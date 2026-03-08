У Харкові другий день шукають людей під завалами після російського удару

У Харкові тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару, який стався в ніч на 7 березня у Київському районі міста. Внаслідок атаки зруйновано під’їзд п’ятиповерхового житлового будинку.

Про це повідомили у ДСНС.

У Харкові розбирають завали після ракетного удару / Фото: ДСНС

За даними рятувальників, ударом також пошкоджено конструкції квартир на верхніх поверхах сусіднього будинку.

Наразі відомо про 10 загиблих, серед яких двоє дітей. Ще 16 людей отримали поранення, з них троє — діти.

Рятувальники безперервно розбирають завали у пошуках тіл загиблих. Роботи проводять як вручну, так і за допомогою важкої інженерної техніки.

Під час обстеження завалів кінологи виявили фрагменти тіл.

На місці працюють підрозділи Харківського та інших гарнізонів ДСНС, зокрема верхолази, сапери та кінологи, а також комунальні служби міста.

Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим і їхнім родинам.