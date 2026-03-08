Зеленський попередив про ризики для України через війну на Близькому Сході

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія допомагає іранському режиму, а загострення ситуації на Близькому Сході може вплинути на підтримку України.

За словами президента, українська сторона знає про певну допомогу, яку Росія надає Ірану, хоча масштаби цієї співпраці поки невідомі.

«Росія допомагає іранському режиму. Ми розуміємо, що саме вже було надано, хоча не знаємо обсягів того, що вони готові передати. Добре те, що іранський режим не постачає Росії ракети та деякі інші види озброєння, які використовуються для атак проти України», — сказав Зеленський.

Він зазначив, що зараз міжнародна увага значною мірою зосереджується на подіях на Близькому Сході.

«Я сподіваюся, що війна не буде довгою — не лише тому, що я хвилююся за Україну, а й тому, що будь-які втрати — це трагедія. Втім ми не бачимо прогресу в мирних переговорах. Якщо стійкого миру або припинення вогню не досягнуто в перші дні конфлікту, є великий ризик його продовження», — наголосив президент.

За його словами, затягування війни на Близькому Сході може вплинути і на ситуацію в Україні.

«Менше уваги означає менше підтримки. Менше підтримки означає менше ППО», — додав Зеленський.

Президент також повідомив, що Україна отримала сигнали щодо можливості допомоги цивільним на Близькому Сході та американським військовим, які перебувають у регіоні.

«Ми відповіли: “Надішлемо експертів і надамо все необхідне для їхнього захисту”», — зазначив він.

За словами Зеленського, українські експерти можуть вирушити до регіону вже найближчим часом, після чого стане зрозуміло, як розвиватиметься подальша співпраця.