Нідерланди щороку надаватимуть Україні по 3 млрд євро допомоги — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Нідерланди надаватимуть Україні прогнозовану щорічну підтримку обсягом 3 млрд євро. Також сторони домовилися продовжувати та збільшувати спільне виробництво зброї.

Про це Зеленський повідомив після зустрічі з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, яка відбулася у Києві.

«Ми потребуємо стабільної, стійкої підтримки щодня, поки триває війна. Нідерланди демонструють саме такий приклад підтримки, який працює найбільш ефективно. Це прогнозований щорічний обсяг – 3 мільярди євро щороку», – зазначив Зеленський.

За словами президента, Нідерланди також інвестують у програму PURL, яка дає змогу закуповувати ракети для систем протиповітряної оборони. Окремо сторони обговорили запит українських військових на радари, а також продовження оборонної допомоги.

Зеленський наголосив, що Україна вже почала спільно з Нідерландами виробляти зброю і ця співпраця буде розширюватися. За його словами, під час зустрічі предметно обговорили інвестиції, ліцензії та можливі обсяги виробництва.

Під час переговорів лідери також обговорили підтримку української енергетики, санкції проти Росії, роботу над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України та протидію російському тіньовому нафтовому флоту.

Роб Єттен зі свого боку заявив, що Нідерланди мають намір розширювати співпрацю з Україною у виробництві дронів разом із нідерландськими й українськими компаніями, щоб збільшити випуск озброєння для потреб фронту та для Європи загалом.

У спільній декларації сторони підтвердили, що новий уряд Нідерландів і надалі надаватиме Україні всеосяжну довгострокову допомогу, яка включає військову, політичну, дипломатичну та невійськову підтримку.