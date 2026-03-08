8 березня: день боротьби за права чи свято жіночності

8 березня у світі відзначають Міжнародний день боротьби за права жінок. Однак в Україні та багатьох пострадянських країнах цей день часто сприймають насамперед як свято жіночності, краси та весни.

Історично ця дата пов’язана з боротьбою жінок за рівні права. Наприкінці ХІХ — на початку ХХ століття у Європі та США відбувалися масові демонстрації, під час яких жінки вимагали кращих умов праці, рівної оплати та виборчих прав.

У 1910 році на Міжнародній конференції соціалісток у Копенгагені німецька політична діячка Клара Цеткін запропонувала запровадити міжнародний день боротьби за права жінок. Ідею підтримали представниці різних країн, і вже з 1911 року цю дату почали відзначати в кількох європейських державах.

З часом 8 березня набуло міжнародного статусу. У 1975 році Організація Об’єднаних Націй офіційно почала відзначати Міжнародний жіночий день, присвячений питанням рівності та прав жінок.

Водночас у країнах колишнього СРСР значення цього дня поступово змінилося. У масовій культурі 8 березня почали сприймати не стільки як день боротьби за права, скільки як свято жінок.

В Україні цього дня чоловіки традиційно вітають матерів, дружин, колег і подруг, дарують квіти та подарунки. Найпопулярнішими символами свята стали тюльпани та мімоза.

Через те, що 8 березня припадає на початок березня, його також часто називають святом весни. Для багатьох українців цей день асоціюється з першими теплими днями, квітами та увагою до жінок.

Тому сьогодні 8 березня має подвійне значення: для одних це насамперед день боротьби за права і рівність, для інших — традиційне свято жіночності, краси та весни.