Контратаки ЗСУ зривають плани весняного наступу РФ і змушують терміново перекидати елітні війська

Російське військове командування перекинуло частину елітних підрозділів із напрямку Покровська та району Добропілля на південь України. Ймовірно, це стало реакцією на нещодавні українські контратаки у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, Росія передислокувала підрозділи 68-го армійського корпусу зі складу Східного військового округу, зокрема елементи 39-ї мотострілецької бригади та 1472-го мотострілецького полку. Раніше ці підрозділи діяли поблизу Покровська та Добропілля в Донецькій області, але тепер їх перекинули на напрямок Гуляйполя, який охоплює частину Дніпропетровської та Запорізької областей.

Аналітики також зафіксували передислокацію підрозділів морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії. Зокрема, елементи 40-ї бригади морської піхоти перекинули з району Добропілля до напрямку Гуляйполя, а частини 55-ї дивізії морської піхоти — до району Пологів на півдні Запорізької області.

Крім того, за даними українських військових оглядачів і відкритих джерел, Росія у січні–лютому 2026 року перекинула до Запорізької області елементи 76-ї десантно-штурмової дивізії. Йдеться про підрозділи її 104-го, 234-го та 237-го полків, які раніше були задіяні на покровському напрямку.

В ISW зазначають, що російське командування раніше вже використовувало підрозділи цієї дивізії для реагування на критичні ситуації на фронті, зокрема під час українського контрнаступу у 2023 році в Запорізькій області та під час бойових дій у Курській області у 2024 році.

Аналітики вважають, що перекидання частини десантних підрозділів на південь могло бути пов’язане з планами Росії продовжувати наступальні дії на напрямках Оріхова та Гуляйполя навесні і влітку 2026 року. Однак українські контратаки, які почалися наприкінці січня та на початку лютого, могли зірвати ці плани.

У звіті також зазначається, що Росія змушена перекидати війська між різними ділянками фронту через необхідність одночасно вести кілька наступальних операцій. Це створює для російського командування додаткові труднощі.

За оцінкою ISW, така ситуація може ускладнити російські плани щодо ймовірного весняно-літнього наступу 2026 року на так званий «Пояс фортець» — укріплену лінію українських міст Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка.

Попри тривалі бої, російські війська поки не досягли значних оперативних успіхів на цих напрямках, а темпи їхнього просування з початку 2026 року сповільнилися. Аналітики зазначають, що російські сили вже неодноразово не виконували встановлені командуванням строки захоплення цієї лінії оборони.