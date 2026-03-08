Росія атакувала Україну балістичними ракетами та 117 дронами: ППО знешкодила 98 БпЛА

У ніч на 8 березня російські війська атакували Україну двома балістичними ракетами та 117 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 98 ворожих дронів.
Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, повітряний напад тривав із 19:00 7 березня. Противник застосував дві балістичні ракети Іскандер-М, запущені з Ростовської та Воронезької областей РФ, а також ударні безпілотники типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів.
Пуски БпЛА здійснювалися з напрямків Брянська, Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська, Міллерово в Росії та Гвардійського на тимчасово окупованій території Криму. Близько 70 із них становили безпілотники типу Shahed.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 98 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
Водночас зафіксовано влучання двох балістичних ракет і 19 ударних безпілотників на 11 локаціях.