У Німеччині скасували “бюргергельд” і ввели нову базову допомогу

Німецький бундестаг проголосував за перетворення громадянської допомоги «бюргергельд» на нову базову допомогу з соціальної підтримки. За законопроект правлячої в ФРН коаліції у складі блоку християнських партій ХДС/ХСС і Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) проголосував 321 депутат, проти – 268, двоє утрималися.

Реформа передбачає посилення зобов’язань одержувачів допомоги та більш жорсткі санкції в разі відмови від співпраці з агентствами з праці при пошуку роботи, повідомляє DW.

Нова базова допомога покликана повернути більше людей на ринок праці та припинити зловживання соціальними виплатами. Одержувачів допомоги зобов’яжуть активніше співпрацювати з владою – зокрема, виплати можуть бути швидше скорочені або тимчасово повністю скасовані при пропуску співбесід в центрі зайнятості. В даний час «бюргергельд» отримують близько 5,5 млн осіб. Його одержувачами є і українські біженці.

Реклама

Реклама

Цією реформою блок ХДС/ХСС реалізує одну з ключових передвиборчих обіцянок. Водночас соціал-демократи погоджуються на згортання власного проекту попереднього уряду, в тому числі всупереч опору власної молодіжної організації, яка навіть ініціювала петицію членів СДПН проти реформи. Після рішення бундестагу закон повинен розглянути бундесрат – представництво федеральних земель Німеччини.