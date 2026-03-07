Ланцюг для собак під забороною: в Україні змінюють стандарти догляду за тваринами

В Україні впроваджують оновлені стандарти догляду за домашніми тваринами. З 1 березня набувають чинності норми, які чітко регламентують утримання собак у приватному секторі, повідомляє ТСН.

Реформа передбачає суворіші вимоги до облаштування прибудинкових територій та обов’язкове оновлення медичної документації домашніх улюбленців. Зміни передбачені законопроєктом №11328 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення їх у відповідність».

Однією з найрезонансніших новацій стане фактична заборона постійного утримання собак на прив’язі. Ланцюг офіційно визнається порушенням добробуту тварини. Натомість власникам пропонують облаштовувати просторі вольєри або забезпечити вільне пересування тварини по надійно огородженій території.

Також вводиться заборона на калічні косметичні операції. Купірування вух або хвостів «для краси» відтепер буде незаконним і дозволятиметься лише за медичними показаннями ветеринара.

Окрім цього, запроваджується обов’язкова ідентифікація для всіх собак і котів відповідно до нового закону «Про ветеринарну медицину». Кожна тварина повинна мати підшкірний мікрочип з унікальним номером.

З 1 березня також вводиться уніфікований ветеринарний паспорт, у якому фіксуватиметься повна історія щеплень, обробок і стерилізації. Такий документ визнаватиметься за кордоном.

Передбачається і цифрова інтеграція — у майбутньому дані про домашніх тварин планують додати до застосунку «Дія». Це має спростити перетин кордону та звернення до ветеринарних клінік.

Реформа реалізовуватиметься поетапно.

З 1 березня 2026 року починають діяти основні обмеження та перехід на нові ветеринарні паспорти, а у 2026–2027 роках посилять контроль за добробутом тварин у промислових комплексах.

Власникам тварин радять перевірити наявність мікрочипа, звернутися до ветеринара для оформлення нового паспорта та за потреби облаштувати вольєр або огорожу замість утримання собаки на ланцюгу.

За порушення правил реєстрації та неналежне утримання тварин передбачені штрафи від 170 до 340 гривень. Якщо ж порушення призведе до шкоди здоров’ю людей або інших тварин, суми штрафів можуть бути значно більшими.