В Україну йдуть морози: як розпізнати переохолодження у собак

Зі зниженням температури повітря в Україні ветеринари закликають власників домашніх тварин бути особливо уважними до стану своїх улюбленців. Собаки, як і люди, можуть страждати від переохолодження, яке без своєчасної допомоги становить загрозу для життя.

Як пише youdidwhatwithyourweiner.com, першою ознакою переохолодження у собак є сильне тремтіння, млявість і небажання рухатися. Тварина може шукати тепле місце, підтискати лапи, згорблюватися або лягати клубком. У деяких випадках спостерігається уповільнене дихання, слабкий пульс, бліді або синюшні ясна.

За більш серйозного переохолодження собака стає апатичною, може втрачати координацію рухів, реагувати на команди повільно або зовсім не реагувати. Небезпечними симптомами також є різке зниження температури тіла, розширені зіниці та втрата свідомості.

Реклама

Реклама

Особливо вразливими до холоду є цуценята, літні собаки, тварини з короткою шерстю, невеликі породи, а також собаки з хронічними захворюваннями. Тривалі прогулянки на морозі, перебування на холоді без укриття чи мокра шерсть значно підвищують ризик переохолодження.

Фахівці радять у морозну погоду скорочувати час прогулянок, використовувати теплий одяг для собак, уникати контакту з льодом і холодною водою, а після повернення додому ретельно витирати лапи та шерсть. У разі появи ознак переохолодження тварину потрібно негайно зігріти й якнайшвидше звернутися до ветеринара.