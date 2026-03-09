Ворог розширює зону контролю біля кордону — DeepState

На державному кордоні України фіксується розширення зон контролю російських військ, а на мапі з’являються нові «червоні зони». Про це повідомили аналітики DeepState.

За їхніми даними, противник користується можливістю розширювати контроль у прикордонних районах, дестабілізувати ситуацію біля державного кордону та відтягувати ресурси й увагу українських сил.

Зокрема, ділянка в районі села Грабовське, яке перейшло під контроль російських військ у грудні, розширилася до приблизно 45 квадратних кілометрів окупованої території. Також противник зайшов у населені пункти Попівка та Високе. Цю ділянку, за інформацією DeepState, утримують підрозділи територіальної оборони.

Ще однією проблемною точкою називають населений пункт Сопич. За даними аналітиків, російська піхота зайшла до села, діяла в повному спорядженні та під час рейду прикривалася місцевими жителями, викрадаючи їх. Цю ділянку також утримують підрозділи ТрО.

Південніше до «червоної зони» віднесли населений пункт Комарівка, де спочатку фіксували присутність російських військових, після чого вони закріпилися в селі.

Водночас уздовж кордону, за даними DeepState, існує значна кількість «сірих зон», де фіксують російських військових, які вивчають обстановку і можуть скористатися ситуацією для просування. Аналітики зазначають, що таким чином противник формує буферну зону на українській території, облаштовує спостережні пункти та намагається отримувати інформацію про можливі маневри українських сил.

У DeepState також наголосили на необхідності посилення уваги до оборони прикордонних ділянок, зокрема щодо забезпечення підрозділів ресурсами, такими як безпілотники, які могли б перешкоджати переміщенню російської піхоти та її закріпленню в прикордонних населених пунктах.

Аналітики також закликали місцевих жителів прикордонних територій евакуюватися через підвищену небезпеку, зазначивши, що противник не бере до уваги життя цивільних, грабує та руйнує.