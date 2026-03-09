Ухилянт залетів до Румунії на мотодельтаплані

У Румунії розслідують справу щодо 31-річного громадянина України, який у неділю, 8 березня, незаконно в’їхав до країни на малому літальному апараті. Інцидент стався вранці в населеному пункті Фретеуці-Векі в повіті Сучава.

За даними правоохоронців, чоловік перетнув кордон на борту мотодельтаплану. На місце події прибули прикордонники та екіпажі поліції, які виявили як самого чоловіка, так і літальний апарат.

Українця доставили до відділення прикордонної поліції Вікову-де-Сус для подальшого розслідування.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами «незаконного перетину державного кордону», а також «керування повітряним судном особою, яка не має необхідних сертифікаційних документів».

У повідомленні digi24.ro також зазначається, що з початку широкомасштабної війни в Україні десятки українців незаконно перетнули кордон із Румунією, багато з них наражали своє життя на небезпеку в гірських районах.