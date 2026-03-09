        Події

        Ухилянт залетів до Румунії на мотодельтаплані

        Віктор Алєксєєв
        9 Березня 2026 15:40
        читать на русском →
        У Румунії відкрили справу проти українця, який перетнув кордон на малому літаку / Фото News.ro
        У Румунії відкрили справу проти українця, який перетнув кордон на малому літаку / Фото News.ro

        У Румунії розслідують справу щодо 31-річного громадянина України, який у неділю, 8 березня, незаконно в’їхав до країни на малому літальному апараті. Інцидент стався вранці в населеному пункті Фретеуці-Векі в повіті Сучава.

        За даними правоохоронців, чоловік перетнув кордон на борту мотодельтаплану. На місце події прибули прикордонники та екіпажі поліції, які виявили як самого чоловіка, так і літальний апарат.

        Українця доставили до відділення прикордонної поліції Вікову-де-Сус для подальшого розслідування.

        Реклама
        Реклама

        Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами «незаконного перетину державного кордону», а також «керування повітряним судном особою, яка не має необхідних сертифікаційних документів».

        У повідомленні digi24.ro також зазначається, що з початку широкомасштабної війни в Україні десятки українців незаконно перетнули кордон із Румунією, багато з них наражали своє життя на небезпеку в гірських районах.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини