Кайданки, зав’язані очі та відмова в адвокаті: МЗС заявило про порушення прав співробітників Ощадбанку в Угорщині

Міністерство закордонних справ України заявило про грубі порушення прав громадян України під час їхнього затримання в Будапешті. У відомстві наголосили, що дії угорської сторони суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням.

Про це йдеться в опублікованому на сайті МЗС релізі.

5 березня силові структури Угорщини на кільцевій дорозі Будапешта затримали сімох співробітників і два автомобілі служби інкасації Ощадбанку, які перевозили з Відня до України цінний вантаж у межах міжнародного контракту між Raiffeisen Bank International AG та Ощадбанком.

Повідомляється, що вантаж був оформлений відповідно до міжнародних правил перевезень і чинних європейських митних процедур. Угорська сторона знала, що інкасатори не були озброєні, однак затримання проводив Антитерористичний центр із використанням бронетранспортера, а його бійці мали кулемети та гранатомети.

Після повернення громадян до України стали відомі подробиці їхнього затримання. У МЗС заявили, що, хоча українці мали статус свідків, їх утримували в кайданках 28 годин і перевозили із зав’язаними очима.

У затриманих вилучили особисті речі, зокрема мобільні телефони, і не дали можливості повідомити родичів, Посольство України в Угорщині або роботодавця про своє місцеперебування. Більшість вилучених речей не повернули.

“При погіршенні стану здоров’я одного із затриманих, який є особою з інвалідністю і потребує спеціального режиму харчування та регулярного прийому ліків, медичну допомогу було надано лише після того, як він втратив свідомість. При цьому хворому на цукровий діабет насильно вкололи препарат, після якого у громадянина різко піднявся рівень цукру в крові та почалася гіпертонія, і його змушені були доправити до госпіталю”, — йдеться в повідомленні.

За даними МЗС, Угорські правоохоронці позбавили затриманих українців будь-якої підтримки та чинили на них психологічний і фізичний тиск. Громадянам України не дали можливості давати свідчення рідною мовою — з ними спілкувалися російською. Також затриманим не дозволили скористатися адвокатським захистом і не допустили до них консула, попри запити Посольства України.

“МЗС України вважає неприйнятними і неадекватними такі дії угорської влади, які є цинічним порушенням низки положень Європейської конвенції з прав людини, Віденської конвенції про консульські зносини та українсько-угорської консульської конвенції”, — зазначають в відомстві.

Попри відсутність доказів причетності українців до протиправних дій і їхній статус свідків, 6 березня 2026 року за поданням Управління захисту Конституції Угорщини було ухвалено рішення про їхню депортацію та трирічну заборону на в’їзд до Шенгенської зони.

Українська сторона також вимагає негайного повернення вилученого автотранспорту державного банку та цінностей, які перевозилися. У МЗС заявили, що такі дії можуть прирівнюватися до захоплення заручників і викрадення майна.

Відомство наполягає на притягненні до відповідальності осіб, причетних до затримання українців, грубого поводження з ними, тиску, відмови в доступі до консульської допомоги, медикаментів і зв’язку, а також до викрадення майна Ощадбанку.