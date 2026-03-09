До дня народження Тараса Шевченка українські захисники продекламували “Заповіт” Кобзаря (відео)

9 березня, до дня народження Тараса Шевченка, українські захисники продекламували рядки його твору “Заповіт”. Слова Кобзаря прозвучали у виконанні військових, які сьогодні продовжують боротьбу за Україну.

Відео публікує 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського.

“Слова Тараса Шевченка звучать крізь покоління. Сьогодні їх декламують ті, хто продовжує боротися за Україну”, – йдеться в повідомленні.

Послання Тараса Шевченка “І мертвим, і живим, і ненарожденним…” — один із ключових громадянських творів української літератури XIX століття. Поет написав його 14 грудня 1845 року в селі В’юнищі на Переяславщині (нині Канівський район Черкаської області), де перебував у маєтку поміщика Степана Самойлова. Твір увійшов до рукописної збірки “Три літа”.

За жанром це поетичне послання — твір у формі звернення до певної групи адресатів. Більшість дослідників вважає, що Шевченко звертався передусім до української освіченої еліти, однак у назві твору згадані також представники минулих і майбутніх поколінь. Такий підхід розширює зміст послання до масштабних історичних узагальнень.

Твір належить до громадянської лірики з окремими елементами епічної розповіді. Його провідним мотивом є критичне осмислення ролі української еліти в суспільстві. Основні ідеї послання — засудження національного безпам’ятства, зневаги до простого народу та заклик до об’єднання різних суспільних станів задля відродження України.

Епіграф до твору взятий із Нового Заповіту. Він акцентує на темі лицемірства, натякаючи на суперечність між декларованою любов’ю до України та жорстоким ставленням до власних співвітчизників.

У фінальній частині послання автор переходить від критики до заклику до примирення і єдності. На його думку, лише об’єднання різних верств суспільства та повага до власної культури можуть стати основою відродження України.