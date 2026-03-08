Над Тегераном піднявся чорний дим після ударів по нафтосховищах

Над Тегераном у неділю піднявся густий чорний дим після ударів по нафтосховищах, які спалахнули великими пожежами, повідомляє Reuters.

За словами місцевих жителів, уночі небо над іранською столицею освітлювали помаранчеві спалахи полум’я після ударів по паливних об’єктах.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаеї заявив, що масштабна атака стала «небезпечною новою фазою» конфлікту та є воєнним злочином.

«Атакуючи паливні склади, агресори викидають у повітря небезпечні матеріали та токсичні речовини», — написав він у мережі X.

Водночас речник Армії оборони Ізраїлю підполковник Надав Шошані заявив журналістам, що ці об’єкти використовувалися для забезпечення воєнних потреб Ірану, зокрема для виробництва або зберігання пального для балістичних ракет.

«Вони є законною військовою ціллю», — сказав він.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що уряд продовжить удари та атакуватиме керівництво Ірану «без пощади».