В Еміратах назвали “фейком” новини про атаку на Іран

В Об’єднаних Арабських Еміратах спростували повідомлення ізраїльських медіа про нібито атаку по території Ірану. У країні заявили, що такі новини є неправдивими.

Про це написав голова комітету оборони, внутрішніх і закордонних справ Федеральної національної ради ОАЕ Алі Аль-Нуаймі у соцмережах.

«Це фейкові новини. Коли ми щось робимо, у нас вистачає сміливості це оголосити», — зазначив він.

Раніше ізраїльські ЗМІ повідомляли, що Об’єднані Арабські Емірати нібито завдали удару по іранському опріснювальному заводу. В Еміратах ці повідомлення заперечили.