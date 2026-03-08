        Події

        В Еміратах назвали “фейком” новини про атаку на Іран

        Сергій Бордовський
        8 Березня 2026 16:58
        Голова комітету оборони, внутрішніх і закордонних справ Федеральної національної ради ОАЕ Алі Аль-Нуаймі / Фото: www.dralnoaimi.com
        Голова комітету оборони, внутрішніх і закордонних справ Федеральної національної ради ОАЕ Алі Аль-Нуаймі / Фото: www.dralnoaimi.com

        В Об’єднаних Арабських Еміратах спростували повідомлення ізраїльських медіа про нібито атаку по території Ірану. У країні заявили, що такі новини є неправдивими.

        Про це написав голова комітету оборони, внутрішніх і закордонних справ Федеральної національної ради ОАЕ Алі Аль-Нуаймі у соцмережах.

        «Це фейкові новини. Коли ми щось робимо, у нас вистачає сміливості це оголосити», — зазначив він.

        Раніше ізраїльські ЗМІ повідомляли, що Об’єднані Арабські Емірати нібито завдали удару по іранському опріснювальному заводу. В Еміратах ці повідомлення заперечили.


