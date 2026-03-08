Світоліна та Костюк вийшли до третього кола турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк пробилися до третього кола турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі. Обидві спортсменки виграли свої матчі другого раунду.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Марта Костюк у другому колі обіграла американку Тейлор Таунсенд у двох сетах — 6:3, 6:2. Для українки це був перший матч за півтора місяця: востаннє вона виходила на корт на старті Australian Open, після чого пропустила кілька турнірів через ушкодження.

Еліна Світоліна здобула перемогу над німкенею Лаурою Зігемунд у трьох сетах. Українка виграла першу партію на тайбрейку, поступилася у другій — 4:6, але у вирішальному сеті зробила три брейки та перемогла з рахунком 6:3.

Загалом до другого кола турніру в Індіан-Веллсі вийшли три українки: Світоліна і Костюк розпочали виступи з цієї стадії, а Даяна Ястремська пробилася до неї через перший раунд. Однак у другому колі Ястремська поступилася представниці Філіппін Александрі Еялі.

У третьому колі Марта Костюк зіграє проти Єлєни Рибакіної з Казахстану, яка має третій номер посіву, а суперницею Еліни Світоліної стане американка Ешлін Крюгер.

Для обох українок це третій поспіль вихід до третього кола турніру в Індіан-Веллсі. Минулого року Костюк дійшла до півфіналу змагань, а Світоліна — до чвертьфіналу.