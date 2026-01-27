Світоліна сенсаційно обіграла Гофф і вперше зіграє у півфіналі Australian Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна вперше у кар’єрі вийшла до півфіналу Australian Open, впевнено перемігши третю ракетку світу Коко Гофф. У чвертьфінальному матчі українська тенісистка здобула перемогу у двох сетах — 6:1, 6:2.

Про це пише Суспільне.

Перша ракетка України продовжила свою успішну серію на Australian Open-2026, здолавши у чвертьфіналі американку Коко Гофф, яка посідає третє місце у світовому рейтингу. Для Світоліної ця перемога стала дев’ятою поспіль від початку сезону та дозволила встановити особистий рекорд на турнірі в Мельбурні.

До поєдинку з Гофф українка підійшла після перемоги над сьомою ракеткою світу — “нейтральною” Міррою Андрєєвою. Матч проти Коко Гофф став для тенісисток четвертим очним протистоянням — до цього американка вела в серії з рахунком 2:1.

Перший сет Світоліна виграла за 29 хвилин із рахунком 6:1. Після обміну брейками на старті партії українка забрала п’ять геймів поспіль, тричі взявши подачу суперниці. Під час сету Гофф кілька разів змінювала ракетки, намагаючись підібрати іншу натяжку струн.

У другій партії ситуація на корті не змінилася. Світоліна швидко повела 3:0 з брейком, після чого суперниці обмінялися геймами на своїх подачах. Другий сет також завершився на користь українки — 6:2.

За матч Світоліна виконала чотири ейси та допустила 16 невимушених помилок, тоді як у Гофф цей показник склав 23.

У півфіналі Australian Open-2026 Еліна Світоліна зіграє з першою ракеткою світу — “нейтральною” Аріною Сабалєнкою. Раніше тенісистки зустрічалися між собою шість разів, і рахунок особистих зустрічей становить 5:1 на користь Сабалєнки.