Blanc de Blancs: як читати позначку на ігристому 

На етикетках ігристого вина часто трапляються терміни, які не пояснюють склад напою одразу. Через це брют, сухе ігристе або інші іноземні назви легко сплутати. Щоб зорієнтуватися, варто знати: якщо хочете легкий смак з акцентом на свіжість, Blanc de Blancs зазвичай обирають як аперитив або до морепродуктів. А далі — короткі підказки, на що звертати увагу на етикетці.

Blanc de Blancs: біле з білого винограду

Blanc de Blancs означає «біле з білих» і підказує, що ігристе зроблене з білого винограду, без прив’язки до рівня солодкості. Найчастіше основу становить сорт Chardonnay, хоча в різних країнах можуть використовувати й інші білі сорти.

Стиль часто пов’язують із шампанським, але цю географічну назву використовують лише для вина з регіону Шампань. Тому важливо відокремлювати визначення стилю від походження.

Брют і сухе ігристе: що саме зазначено

Брют означає нижчий вміст залишкового цукру, ніж у напівсухих і напівсолодких категоріях. Напис сухе ігристе інколи є перекладом dry, а в класифікації ігристих це може означати більше цукру, ніж brut.

Для ігристих із білого винограду часто характерна висока кислотність, тому солодкість у смаку не завжди збігається з цифрами. Через це навіть два брюти можуть відчуватися по-різному за сухістю.

Ароматичні описи та рядки на етикетці

В описах часто згадують мінеральність, цитрусові відтінки та зелене яблуко як підказки до аромату. Це радше орієнтири стилю, а не єдиний «правильний» набір нот.

Якщо виробник зазначає технологію, інколи вказують вторинне бродіння в пляшці або в резервуарі. Таке уточнення дає змогу краще зрозуміти відмінності між різними партіями одного стилю.

Навіть за однакової назви витримка та дозування цукру впливають на баланс. Щоб не покладатися лише на опис, зручно звірити кілька рядків на пляшці:

сорт або купаж, де зазначено білий виноград;

категорія солодкості, зокрема брют, або інша позначка сухості;

міцність у відсотках об. та об’єм пляшки;

складники, що підлягають декларуванню, зокрема сульфіти.

Коли ключові моменти вже зрозумілі, етикетка сприймається як набір чітких характеристик, а не як просто слова. Тоді простіше не плутати стиль напою з рівнем солодкості. Знання базових термінів дає змогу вибирати ігристе за конкретними ознаками, які легко перевірити в описах на MAUDAU.