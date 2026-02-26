Понад 1500 операторів і сотні жертв: на Дніпропетровщині ліквідували масштабні шахрайські кол-центри

На Дніпропетровщині викрито мережу незаконних кол-центрів, які діяли у промислових масштабах та налічували понад 1500 робочих місць. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Напередодні прокурори провели 27 обшуків. За даними слідства, кожен із працівників щодня здійснював близько 100 дзвінків потенційним жертвам, застосовуючи методи психологічного тиску.

27 обшуків і 1500 комп’ютерів: правоохоронці заявили про масштабну схему «інвестиційного» шахрайства / Фото: ОГП

Зловмисники представлялися співробітниками інвестиційних компаній і брокерських платформ та обіцяли «гарантований і швидкий заробіток». Для введення в оману використовували підставні онлайн-платформи, де потерпілим демонстрували фейкове зростання «інвестицій» і віртуальні прибутки. Отримані кошти перераховували на підконтрольні рахунки організаторів.

Жертвами схеми стали громадяни України, країн Європи та Азії, їхня кількість оцінюється у сотні. Під час слідчих дій вилучено 1500 одиниць комп’ютерної техніки, майже 500 мобільних телефонів, серверне обладнання та інші речові докази.

Слідство триває, встановлюється повне коло організаторів і учасників схеми. В Офісі генпрокурора зазначили, що з липня 2025 року по всій країні проведено майже 800 обшуків у межах протидії кібершахрайству, з них 150 — у межах міжнародного співробітництва. У результаті вилучено понад 25 тисяч одиниць техніки.

У прокуратурі наголосили, що мета правоохоронців — не лише припинити окремі дзвінки, а повністю зруйнувати інфраструктуру тіньового бізнесу. Кожен причетний до шахрайства під виглядом «інвестиційних проєктів» нестиме відповідальність згідно із законом.