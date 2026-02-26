Хабар у $100 тисяч і відсотки з доріг: НАБУ викрило екскерівників прокуратури

НАБУ і САП повідомили про підозру колишнім керівнику Івано-Франківської обласної прокуратури та начальнику одного з управлінь цієї ж прокуратури. Про це інформує НАБУ.

За даними слідства, вони вимагали та одержували неправомірну вигоду від компаній за непритягнення до кримінальної відповідальності їхніх працівників та закриття кримінальних проваджень.

Перший епізод стосується 2021 року, коли прокурори, за версією слідства, висунули вимогу про надання $100 тис. в обмін на ухвалення рішень в інтересах службових осіб держпідприємства та приватної компанії, яка заволоділа його майном. Вони обіцяли забезпечити закриття справи щодо заволодіння та непритягнення винних до відповідальності. Після одержання коштів провадження було закрито. Дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України.

Другий епізод стосується організації схеми систематичного одержання неправомірної вигоди від приватного товариства, що будувало дороги в Івано-Франківській області. Упродовж 2019–2021 років підприємство уклало контракти на сотні мільйонів гривень, з яких, за даними слідства, мало передавати прокурорам 3% за невжиття заходів щодо можливих порушень під час виконання робіт. У листопаді–грудні 2021 року підозрювані одержали частину обумовленої суми. Дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідство триває. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до злочину.