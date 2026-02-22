        Події

        Нічна пожежа в Івано-Франківську: загинув чоловік, врятовано сімох людей

        Сергій Бордовський
        22 Лютого 2026 11:03
        читать на русском →

        21 лютого о 23:43 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в підвальному приміщенні п’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Галицькій в Івано-Франківську. Про це повідомили в ДСНС.

        До місця події оперативно прибули пожежно-рятувальні підрозділи. Із верхніх поверхів рятувальники врятували сім осіб та три домашні тварини, ще 25 мешканців, серед них двоє дітей, було евакуйовано.

        Пожежу локалізували о 00:16 та ліквідували о 00:42 на площі 10 м². На місці події виявили тіло чоловіка.

        Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці, на місці працювали офіцер-рятувальник громади та правоохоронці. До ліквідації пожежі залучили сім одиниць техніки та 30 рятувальників, а також трьох працівників міської аварійно-рятувальної служби та один спецавтомобіль.

        У п’ятиповерхівці в Івано-Франківську сталася пожежа: евакуйовано 25 мешканців / Фото: ДСНС

