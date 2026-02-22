Польща підняла винищувачі через удари РФ по Україні

У зв’язку з активністю дальньої авіації Російської Федерації, яка завдавала ударів по території України, у повітряному просторі Польщі вночі розпочали операції польська та союзницька авіація. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Республіки Польща.

Згідно з чинними процедурами командувач оперативного командування задіяв необхідні сили та засоби, що перебували у його розпорядженні. Було піднято чергові пари винищувачів і літак раннього попередження, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки привели у стан найвищої готовності.

Зазначалося, що ці дії мали превентивний характер і були спрямовані на забезпечення безпеки та захисту повітряного простору, зокрема в районах, прилеглих до потенційно небезпечних територій.

Реклама

Реклама

Оперативне командування Збройних сил Республіки Польща повідомило, що моніторило поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишалися готовими до негайного реагування.