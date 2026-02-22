        Події

        Одна людина загинула на Київщині внаслідок російської атаки, врятовано вісьмох

        Сергій Бордовський
        22 Лютого 2026 09:38
        читать на русском →

        Унаслідок масованої російської атаки на Київщині загинула одна людина, ще вісьмох вдалося врятувати з-під завалів, серед них — дитина. Про це повідомили в ДСНС.

        За даними рятувальників, руйнування та пожежі зафіксовано в Обухівському, Броварському, Бориспільському, Бучанському та Фастівському районах області. Пошкоджено об’єкти інфраструктури, приватні житлові та господарські будівлі, виникли загоряння.

        На Київщині з-під завалів врятували дитину, одна людина померла дорогою до лікарні / Фото: ДСНС

        У селі Путрівка Фастівського району з-під завалів врятовано вісьмох осіб, серед них — дитина. Одна людина померла під час транспортування до лікарні, ще п’ятьох постраждалих госпіталізовано.

        Реклама
        Реклама

        Також під час ліквідації наслідків обстрілу у житловому секторі села Софіївська Борщагівка рятувальники врятували чоловіка.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини