Польські фермери знову готуються до протестів

Польські фермери не почули на зустрічі із міністром сільського господарства відповідей на свої питання, а відтак вдаються до вже знайомого їм способу досягнення мети: у суботу, 20 лютого, понад 100 сільськогосподарських машин заблокують центр Вроцлава, передає Польське Радіо.

Аграрії традиційно нарікають на Україну, на Меркосур, на низькі ціни і на погані врожаї.

«На складах дуже багато зерна, яке ми не можемо продати. Дуже складна економічна ситуація, господарства не мають фінансів. До того ж увесь час мусимо нагадувати про справи пов’язані із Україною та Меркосур. Ми перебуваємо в спіралі низьких цін, жодна культура не дає прибутку».

Міністр Стефан Краєвський наголосив, що знає про більшість проблем, але їх не можна вирішити за одну ніч. Він запевнив, що міністерство веде переговори з послами інших країн, які могли б закупити надлишки зерна:

«Не може усе бути виключно на дотаціях. Треба шукати ситемних рішень. Тому також йдеться про те, що аграрії мають заробляти на виробництві електричної енергії. Це така резервна гілка, яка дає можливість пережити складні часи, які власне зараз маємо».

Протест фермерів у Вроцлаві розпочнеться о 6:00 ранку перед Воєводським управлінням. Потім, за підтримки шахтарів, вони пройдуть вулицями міста до штаб-квартири Європейської Комісії.