Відмова Гейтса та інші скандали затьмарили перший великий форум ШІ в Глобальному Півдні

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс відмовився від участі в індійському саміті AI Impact Summit лише за кілька годин до запланованого ключового виступу в четвер. У фонді Гейтса пояснили це рішення необхідністю «забезпечити фокус на ключових пріоритетах саміту штучного інтелекту», хоча ще кілька днів тому заперечували чутки про його відсутність, пише Reuters.

На заході в Нью-Делі очікується виступ прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді, а також участь президента Франції Емманюеля Макрона, керівника Google Сундара Пічаї, очільника OpenAI Сема Альтмана та генерального директора Anthropic Даріо Амодеї. Водночас після відмови Гейтса про скасування участі повідомив і керівник Nvidia Дженсен Хуанг, що стало черговим ударом для форуму, який позиціонується як перша велика платформа з питань штучного інтелекту в країнах Глобального Півдня.

Проведення першого масштабного AI-саміту в Індії супроводжується організаційними проблемами. Виставкові зали несподівано закрили для відвідувачів, що викликало обурення учасників. Один з університетських стендів попросили прибрати після того, як співробітник представив комерційного роботизованого собаку китайського виробництва як власну розробку.

У місті також виникли серйозні транспортні труднощі через перекриття доріг для пересування високопосадовців. У соцмережах поширювалися відео, на яких учасники саміту змушені були долати значні відстані пішки через відсутність таксі та організованого транспорту.

Таким чином, форум, покликаний продемонструвати амбіції Індії у глобальному врядуванні штучного інтелекту, опинився в центрі уваги насамперед через скандали, скасування виступів і хаос в організації.