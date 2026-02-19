Reuters: Колишній головнокомандувач України Залужний розкрив нові деталі розриву із Зеленським

Популярний колишній військовий керівник України оприлюднив нові подробиці конфлікту з президентом Володимиром Зеленським, що може поглибити давнє протистояння між двома воєнними лідерами на тлі нових спекуляцій щодо післявоєнних виборів, повідомляє Reuters.

Генерал Валерій Залужний, який обіймав посаду головнокомандувача до лютого 2024 року, а нині є послом України у Лондоні, в інтерв’ю Associated Press, опублікованому в середу, заявив, що відчував загрозу через рейд силовиків у 2022 році та поклав відповідальність за серйозну невдачу на полі бою на Зеленського.

Його слова надають нового контексту потенційному суперництву, яке давно обговорюється в політичних колах Києва.

Соціологічні опитування стабільно показують Залужного головним конкурентом Зеленського на будь-яких майбутніх виборах, хоча він ніколи не заявляв про намір балотуватися.

Зеленський, який стикається з тиском США щодо швидкого досягнення мирної угоди у чотирирічній війні Росії, сигналізував про готовність провести вибори після завершення бойових дій. Його офіс не надав негайного коментаря на запит Reuters щодо заяв Залужного про рейд 2022 року. У своєму вечірньому зверненні в середу президент прямо не коментував інтерв’ю AP, але наголосив на важливості національної єдності та спільної роботи задля виживання України.

«Будь-яка інша політика в Україні зараз абсолютно недоречна… Особисті питання — на потім», — сказав він.

Виступаючи в Лондоні, Залужний описав, як у вересні 2022 року десятки співробітників СБУ, яка підпорядковується Зеленському, провели обшук у його офісі.

За словами генерала, після цього він зателефонував керівнику Офісу президента з попередженням, що готовий розгорнути війська для захисту командного центру, попередньо викликавши підкріплення до Києва.

Пресслужба СБУ повідомила Reuters, що адреса, яку використовував Залужний як конспіративний пункт, фігурувала в іншій справі про організовану злочинність і що обшуки не проводилися.

Залужний також поклав провал широко розрекламованого контрнаступу 2023 року на Зеленського, заявивши, що той не виділив необхідних ресурсів для операції.

Контрнаступ, спрямований на прорив російської оборони, завершився переважно низкою болісних поразок для Києва. Залужний зазначив, що його початковий план зосередитися на одному напрямку був змінений наказом Зеленського вести наступ уздовж значної частини лінії фронту.