Залужний: вступ до НАТО, ядерна зброя чи іноземний контингент могли б зупинити агресію рф, але цього не буде

Ексголовком Збройних сил України та посол у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що без реальних гарантій безпеки війна росії проти України, ймовірно, триватиме не лише у військовій, а й у політичній та економічній площинах.

Про це він написав у колонці для LIGA.net.

Залужний зазначає, що гарантіями безпеки для України могли б стати три варіанти: вступ до НАТО, розміщення на українській території ядерної зброї або розміщення великого іноземного військового контингенту, здатного протистояти росії. Водночас, за його словами, сьогодні жоден із цих варіантів фактично не розглядається.

Він наголошує, що з огляду на технологічну та доктринальну неготовність будь-якої країни – учасниці НАТО чи іншої держави, крім росії, України та Китаю, до такого формату гарантій, це питання «принципово не може розглядатися». Саме тому, вважає Залужний, війна, імовірно, триватиме й надалі, причому не лише на полі бою, а й у політичній та економічній сферах.