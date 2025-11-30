У Києві виявили залишки БпЛА з вибуховими пристроями: район оточено

У лісовому масиві в Оболонському районі Києва виявили уламки ударного БпЛА з вибуховими пристроями. Район оточено, на місці працюють вибухотехніки.

Про це повідомили в поліції Києва.

Правоохоронці обмежили доступ до території, де були знайдені уламки безпілотника з вибуховими елементами. На місці працюють патрульні наряди, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки, які проведуть підрив небезпечних боєприпасів на місці.

Реклама

Реклама

У поліції попереджають, що вибухи, які найближчим часом можуть почути кияни, не несуть загрози. Водночас громадян закликають бути максимально обережними та не наближатися до предметів, схожих на ті, що показані на фото, оскільки вони можуть здетонувати будь-якої миті. Про підозрілі знахідки слід негайно повідомляти за номерами 101, 102 або 112.