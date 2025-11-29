Бодікамери поліцейських зафіксували порятунок дитині із зруйнованої квартири

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розказав як київські патрульні працювали на місцях уражень, допомагали гасити пожежі, звільняли людей із заблокованих домівок та забезпечували проїзд спецтранспорту.
Зокрема, бодікамери зафіксували, як напарники Олександр Тяжкороб та Денис Перковський разом із громадянами врятували хлопчика із зруйнованої квартири.
“Інспектори почули дитячий плач з-під завалів, оперативно розчистили шлях і дістали малого. Далі швидко доправили дитину до карети швидкої та передали медикам”, – написав Білошицький у соцмережі.