Бодікамери поліцейських зафіксували порятунок дитині із зруйнованої квартири

На фронті 157 бойових зіткнень від початку доби – Генштаб

“Інспектори почули дитячий плач з-під завалів, оперативно розчистили шлях і дістали малого. Далі швидко доправили дитину до карети швидкої та передали медикам”, – написав Білошицький у соцмережі.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розказав як київські патрульні працювали на місцях уражень, допомагали гасити пожежі, звільняли людей із заблокованих домівок та забезпечували проїзд спецтранспорту.