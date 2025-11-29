BBC: Падіння Єрмака – перезавантаження для Києва чи небезпечна турбулентність?

Андрій Єрмак був постійною й помітною фігурою в українській владі – здавалося, його присутність на політичній сцені є незмінною. Попри статуру, помітити його можна було не завжди. Але там, де був президент Володимир Зеленський, зазвичай недалеко був і Єрмак, пише BBC.

Як керівник Офісу президента, він мав величезний вплив у владі й навіть був уповноважений вести переговори від імені України на мирних консультаціях зі Сполученими Штатами. Але разом зі зростанням його ролі зростало й невдоволення суспільства тим, яку владу має цей не обраний посадовець. Його політична кар’єра завершилася різко в п’ятницю, через кілька годин після того, як антикорупційні слідчі провели обшук у його домі в Києві.

Єрмак і Зеленський вперше познайомилися у 2011 році, коли перший був юристом у сфері інтелектуальної власності, а другий – телевізійним продюсером. Після роботи під час успішної президентської кампанії 2019 року Єрмак став керівником Офісу президента. Він стояв поруч із Зеленським, коли той виголошував свою знамениту промову «ми досі тут» у лютому 2022 року, коли російські війська наближалися до Києва.

У міру того як Зеленський концентрував владу, Єрмака дедалі частіше називали другою за впливом людиною в Україні. Повідомлялося, що він впливав на формування зовнішньої політики, усував політичних опонентів і навіть ухвалював рішення, пов’язані з полем бою. Українська політика завжди була простором яскравих постатей, і в адміністрації Зеленського їх було принаймні двоє.

Попри потужні позиції, які Єрмак мав у стінах Офісу президента, поза ним ситуація була іншою. Його популярність стрімко падала.

Зеленський раніше успішно долав корупційні скандали, але в липні почався ланцюг подій, який похитнув нинішню владу, послабив його політично й коштував йому правої руки.

У липні президент переконав парламент формально позбавити незалежності два антикорупційні органи й підпорядкувати їх уряду. Тоді Зеленський пояснював це необхідністю обмежити російське втручання. Проте суспільство та Європейський Союз виступили проти, і після масових протестів рішення довелося відкликати.

Восени ті самі органи – Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) – оприлюднили результати тривалого розслідування, яке виявило причетність до корупції людей з найближчого оточення Зеленського. Високопосадовців – зокрема двох міністрів, колишнього віцепрем’єра та давнього бізнес-партнера Зеленського – звинуватили в розкраданні 100 мільйонів доларів із державних проєктів в енергетичній сфері.

На тлі того, що Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України, змушуючи країну переживати щоденні відключення світла напередодні четвертої зими повномасштабної війни, обурення суспільства такими звинуваченнями лише зростало. Лише за п’ятничну ніч Київ пережив майже 11 годин повітряної тривоги, після чого більш як пів мільйона людей залишилися без електрики.

«Ми переживаємо один із найскладніших періодів нашої історії», – розповіла BBC киянка Ірина. «На жаль, багато родин більше не побачать своїх близьких – чоловіків, братів, чоловіків – через війну».

Хоча Єрмак не був названий підозрюваним і заперечує будь-яку причетність, він не зміг дистанціюватися від скандалу. Існувала підозра, що він міг щось знати. У суботу місцеві ЗМІ повідомили, що слідчі вивчають ноутбуки та телефони, вилучені під час обшуку в його квартирі.

Минулого тижня Єрмак очолював переговори з держсекретарем США Марко Рубіо в Женеві, де, за повідомленнями, він домігся для України деяких поступок у мирному плані США, який багато хто критикував як такий, що надто вигідний Росії. В умовах, коли Україна одночасно воює і веде дипломатичну боротьбу за своє виживання, його відставка створює серйозну нестабільність.

Переговори продовжаться наступного тижня. Офіс президента України повідомив у суботу, що делегацію до США очолить міністр оборони Рустем Умєров.

Невідомо, чи стане це вчасним перезавантаженням для Києва або ж болючим провалом у тяглості керування. Також незрозуміло, як сам Єрмак реагує на раптовий відхід. The New York Post у суботу повідомила, що він у листуванні з виданням пообіцяв вирушити на фронт і заявив про свою невинуватість. «Я їду на фронт і готовий до будь-яких переслідувань», – нібито написав він. «Я чесна й порядна людина».

Утім, існує відчуття, що його відставка – це знак позитивних змін. «Назвімо це своїми іменами: це хороша новина», – каже головна редакторка Kyiv Independent Ольга Руденко.

«Подумайте: молода демократія на кшталт України має незалежні інституції, які достатньо сильні, щоб розслідувати найвпливовішу людину в країні – і робити це під час війни. Люди, які підтримують Україну по всьому світу, підтримують не просто точку на карті, а місце, що живе за певними цінностями й бореться за них. Сьогодні ми бачимо ці цінності в дії. Це ще раз показує, чому Україна – саме та країна, яку варто підтримувати».