Зеленський: треба готувати новий план оборони

Президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережі про доповідь міністра оборони України Дениса Шмигаля та ключові елементи, які потребують змін в оборонному секторі. За його словами, настав час оновити базові документи щодо оборони держави, зокрема план оборони. Хід бойових дій продемонстрував, які пріоритети мають бути переглянуті. Домовлено, що міністр оборони підготує детальні пропозиції та представить їх Кабінету Міністрів України на затвердження.

Президент також зазначив, що міністр оборони доповів про відрядження до Миколаївської та Херсонської областей і заходи захисту на цих напрямках. Окремою темою стало обговорення захисту критичної інфраструктури та спрямування необхідних ресурсів.

Зеленський підкреслив, що уряд і Міністерство оборони повністю забезпечують фінансування закупівель, зокрема дронів для бойових бригад. Учора був профінансований черговий щомісячний транш субвенції для бойових бригад у розмірі 4,3 млрд грн. Крім того, для фінансування Лінії дронів додатково спрямовано 8 млрд грн.

