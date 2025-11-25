Зеленський про нічну атаку: шість загиблих у Києві, десятки поранених та удари по енергетиці в кількох регіонах

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Києві та області тривають рятувальні роботи після масованого російського удару, який припав переважно на столицю та прилеглі райони. За його словами, відомо про шістьох загиблих та тринадцятьох поранених у місті. Пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

Президент зазначив, що руйнування є і на Одещині: росіяни били по портах, продовольчих об’єктах та інфраструктурі, «без жодного військового сенсу». Під ударами опинилися також Дніпропетровська, Харківська, Чернігівська та Черкаська області. Основними цілями, за словами Зеленського, стали енергетичні об’єкти та все, що забезпечує нормальне життя людей.

Росія застосувала 22 ракети різних типів, включно з аеробалістичними, і понад 460 дронів, більшість із яких були ударними шахедами. Президент також повідомив, що чотири дрони вилетіли у бік Молдови та Румунії, і українська сторона має точний час їхнього прольоту.

Реклама

Реклама

Зеленський підкреслив, що партнери мають щодня рятувати життя українців, надаючи зброю, засоби ППО та підтримуючи санкційний тиск на Росію. Він наголосив, що не можна робити жодних пауз у допомозі Україні.

Президент також закликав до спільних дипломатичних зусиль для посилення тиску на Росію: «Тиск на агресора обов’язково має спрацювати. Дякую всім, хто з Україною».