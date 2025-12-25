        Суспільство

        У Рівному військовий ТЦК застосував газовий балончик проти жінки з дитиною: коментар військкомату

        Галина Шподарева
        25 Грудня 2025 18:23
        Сутичка із ТЦК у Рівному / Скриншот
        Сутичка із ТЦК у Рівному / Скриншот

        У Рівному під час роботи групи ТЦК та СП сталася сутичка військових із місцевими жителями. У ході конфлікту військовослужбовець розпилив газ в обличчя жінки з дитиною на руках. Відео оприлюднили місцеві Telegram-канали. За попередньою інформацією, інцидент стався під час затримання чоловіка.

        У Рівненському ТЦК та СП прокоментували ситуацію та заявили, що цивільні перешкоджали виконанню обов’язків військовослужбовців.

        “Стосовно можливих неправомірних дій одного з військовослужбовців ТЦК та СП відносно цивільної особи з дитиною на руках повідомляємо наступне: втручання цивільного населення жіночої статі, тим більше з неповнолітніми дітьми, у будь-які ситуації, що можуть нести небезпеку дітям, щонайменше безвідповідально”, – ідеться в повідомленні.

        Поведінку жінки в ТЦК назвали “цинічною й безвідповідальною”.

        “Особливо цинічним є прикривання дітьми як щитом від закону. Це не прояв материнського інстинкту, а свідома спроба уникнення відповідальності, що порушує не лише закон, а й моральний порядок”, – зазначили в ТЦК.


