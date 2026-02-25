Північний вітер і слизькі дороги: якою буде погода 26 лютого

У четвер, 26 лютого, в Україні очікується хмарна погода. За даними Укргідрометцентру, на сході та південному сході країни прогнозуються мокрий сніг і дощ, місцями налипання мокрого снігу. Вночі в Карпатах можливий невеликий сніг. На решті території істотних опадів не передбачається.

Вночі та вранці в більшості регіонів, крім півдня та Закарпаття, на дорогах утвориться ожеледиця. Вітер переважно північний, 5–10 м/с, вдень у південних областях місцями пориви сягатимуть 15–18 м/с.

Температура повітря протягом доби коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла. У західних, північних та більшості центральних областей вночі очікується 1–6° морозу, в Карпатах — 7–12° морозу. Вдень на Закарпатті та в Криму повітря прогріється до 1–6° тепла.

На Київщині та в столиці 26 лютого буде хмарно, без опадів. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура по області вночі становитиме 1–6° морозу, вдень — від 2° морозу до 3° тепла. У Києві вночі очікується 3–5° морозу, вдень — близько 0°.

Синоптики оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища: у нічні та ранкові години 26 лютого на Київщині та в Києві на дорогах прогнозується ожеледиця. Встановлено І рівень небезпечності — жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.