Рада обмежила виплати сім’ям зниклих безвісти бійців

Верховна Рада України ухвалила закон, який запроваджує єдині стандарти державної підтримки для сімей військовослужбовців, рятувальників та поліцейських. Документ має на меті забезпечити соціальну справедливість для родин, які втратили близьких або чиї рідні зникли безвісти під час захисту України.

Законом закріплено гарантований стандарт державної підтримки у розмірі 15 мільйонів гривень для кожної родини загиблого захисника.

Про це повідомляє Міноборони.

До цього існувала різниця у виплатах. Сім’ї, чиї рідні були офіційно визнані загиблими, отримували фіксовану одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн грн. Водночас сім’ї зниклих безвісти отримували грошове забезпечення протягом усього періоду пошуку, а після підтвердження загибелі — ще й повну суму одноразової допомоги. Це створювало диспропорцію у виплатах для родин, які пережили однакову втрату.

Відтепер запроваджується прозорий механізм: у разі підтвердження загибелі військовослужбовця, який вважався зниклим безвісти, одноразова грошова допомога у 15 млн грн виплачуватиметься з урахуванням сум грошового забезпечення, які родина вже отримала під час його пошуку.

Таким чином, загальний обсяг державної підтримки для кожної родини буде однаковим і становитиме 15 млн грн.

Дія закону поширюється на всі родини, чиї близькі зникли безвісти під час захисту Батьківщини. Це, як зазначається, має забезпечити справедливий підхід до всіх військовослужбовців та їхніх сімей.

Водночас держава не припинятиме підтримку після досягнення граничної суми у 15 млн грн. Якщо сума отриманого грошового забезпечення сягне цього рівня, родина після юридичного встановлення факту загибелі матиме право на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника та оформлення відповідних державних пільг.

У законі підкреслюється, що такі зміни покликані усунути відчуття нерівності між родинами та створити прозорі й зрозумілі правила надання державної допомоги.