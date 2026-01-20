На Харківщині п’ять годин розшукували безвісти зниклу громадянку Японії

На Харківщині поліцейські оперативно розшукали безвісти зниклу 32-річну громадянку Японії. Жінку знайшли протягом п’яти годин і передали медикам, повідомили в поліції Харківської області.

19 січня 2026 року до відділу поліції № 2 Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про зникнення громадянки Японії, яка ввечері вийшла з місця тимчасового проживання на прогулянку та не повернулася.

На розшук жінки негайно орієнтували особовий склад місцевого підрозділу поліції, а також поінформували громадськість. Правоохоронці встановили, що 26 грудня 2025 року вона в’їхала на територію України з метою відвідання свого хлопця.

Під час пошукових заходів поліцейські, зокрема, прочісували лісові масиви, намагаючись якомога швидше знайти жінку, яка перебувала на самоті у темну пору доби та за низької температури повітря.

Завдяки злагодженим діям усіх залучених служб зниклу знайшли через п’ять годин на узбіччі дороги біля лісу. Вона перебувала у знесиленому та дезорієнтованому стані.

Поліцейські надали жінці необхідну допомогу та викликали бригаду медиків. Наразі її життю нічого не загрожує, вона перебуває під наглядом лікарів.