На Полтавщині у водоймі знайшли мертвими жінку та дитину, яких розшукували п’ять днів

6 жовтня у водоймі біля села Старі Санжари виявили автомобіль ВАЗ, в якому перебували жінка та дитина без ознак життя. Тривають пошуки ще одного члена родини, яка зникла безвісти 2 жовтня.

Про це повідомили в ГУНП в Полтавській області.

П’ятирічний хлопчик з матір’ю та батьком зникли безвісти 2 жовтня. Близько 3:00 родина на автомобілі ВАЗ виїхала з дому в напрямку села Ліщинівка. Останній раз автомобіль був помічений близько 3:30 в селі Мачухи Полтавського району.

До пошуків залучалися понад 100 поліцейських: кінологи зі службовими собаками, оперативні служби кримінальної поліції ГУНП області, особовий склад Полтавського райуправління та територіального підрозділу поліції. Також використовувалися технічні засоби, в тому числі квадрокоптери.

Зниклих жінку і дитину виявили мертвими у водоймі в легковому автомобілі. Тіла дістали з води та направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Пошуки зниклого чоловіка тривають. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.