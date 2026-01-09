У Києві відновили водопостачання після масованого російського обстрілу: яка ситуація з опаленням

Триває відновлення тепло- та водопостачання у Києві після масованого російського обстрілу 9 січня. Водопостачання у столиці відновлене повністю.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

“Міська влада та комунальні служби ухвалили рішення спустити воду із систем опалення на час відновлювальних робіт. Це технічна процедура, яку необхідно зробити, щоб вода не замерзла в трубах. Щоб не виникли пошкодження внутрішніх мереж у будинках і квартирах, та для уникнення аварій та розривів труб під час відключень”, – пояснив Кулеба.

За його словами, таке рішення дозволяє зберегти систему і після відновлення стабільного електропостачання перезапустити опалення. У частині районів Києва тепло планують відновити упродовж цієї доби.

“В окремих районах, де пошкодження складніші, на відновлення потрібен додатковий час. Наразі це стосується близько половини житлових будинків столиці. В іншій частині міста опалення подається у штатному режимі”, – йдеться в повідомленні.

Медичні заклади Києва забезпечені теплом від мобільних котелень. У столиці розгорнуто понад 1 200 пунктів незламності.