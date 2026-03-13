У Харкові діти провалилися під кригу: переселенець врятував чотирьох, двоє загинули

У Харкові на штучному озері шестеро дітей вийшли на тонку весняну кригу та провалилися у воду. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, інцидент стався 12 березня. Крига не витримала ваги дітей, і вони опинилися у крижаній воді.

Героєм події став переселенець із Великого Бурлука на Куп’янщині Сергій Соратокін. Почувши крики про допомогу, він кинувся рятувати дітей.

«Я визирнув у вікно і побачив, що діти борсаються, дівчинка кричить, що двоє вже пішли під воду. Зрозумів — треба діяти негайно», — розповів чоловік.

Сергій голими руками ламав кригу, щоб дістатися до дітей. Спочатку він витягнув найменшу дівчинку, потім повернувся у воду та врятував двох хлопців, які трималися один за одного.

Попри сильне виснаження, чоловік учетверте зайшов у воду та витягнув ще одну дівчинку, яка вже втрачала свідомість. Після цього він знепритомнів через переохолодження.

За інформацією ДСНС, врятувати вдалося чотирьох дітей. Водночас двоє хлопців віком 10 та 17 років загинули, попри зусилля рятувальників і водолазів.

У службі висловили співчуття родинам загиблих та вкотре закликали не виходити на весняну кригу, яка є крихкою і становить смертельну небезпеку. Рятувальники також звернулися до батьків із проханням пояснювати дітям ризики та не залишати їх без нагляду поблизу водойм.