Колишнього міністра інфраструктури Омеляна підозрюють в ухиленні від військової служби

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру військовослужбовцю, який після мобілізації тривалий час ухилявся від військової служби та вводив командування в оману щодо своєї діяльності. Йдеться про колишнього міністра інфраструктури України.

Імені підозрюваного у ДБР не назвали. За даними Суспільного, йдеться про Володимира Омеляна, який очолював Міністерство інфраструктури України у 2016–2019 роках. Після початку повномасштабної війни він вступив до лав ЗСУ.

За даними ДБР, після мобілізації ексміністр інфраструктури проходив службу офіцером групи планування штабу однієї з військових частин та протягом тривалого часу не виконував службові обов’язки.

Посадовець мав забезпечувати збір та аналіз інформації щодо бойової обстановки, контроль виконання наказів командування та підготовку пропозицій для планування бойових дій. Замість цього він систематично вводив керівництво в оману, заявляючи, нібито виконує інші завдання, пов’язані з логістикою та забезпеченням діяльності військової частини.

“Упродовж кількох періодів 2022–2023 років чоловік проводив службовий час на власний розсуд та не виконував жодних обов’язків, пов’язаних із проходженням військової служби у частині, дислокованій у Черкаській області”, — розповіли в ДБР.

Військовослужбовцю вже повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 409 КК України — ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.