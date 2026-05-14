Нацполіція викрила масштабну схему продажу метадону по всій Україні

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо учасників наркосиндикату, які організували масштабну схему збуту метадону по всій території України. Обвинувальний акт стосовно восьми фігурантів, включно з організаторами, скерували до суду. Про це повідомили у Нацполіції.

Схему викрили у червні минулого року оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими поліції Києва під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

До суду скерували справу наркоугруповання, яке заробляло 5 млн грн на місяць на збуті метадону / Фото Нацполіція

За даними слідства, організаторами “бізнесу” були двоє мешканців Черкаської області віком 33 та 38 років, які координували діяльність усіх учасників угруповання.

Правоохоронці встановили, що фігуранти забезпечували постачання гуртових партій метадону до Донецької та Херсонської областей, а також організували роздрібний збут наркотиків по всій Україні.

Щодня через логістичні компанії спільники пересилали понад чотири тисячі доз метадону, маскуючи наркотики в уживаному одязі.

Крім того, учасники угруповання збували наркотики під час особистих зустрічей із “клієнтами” та через так звані “мастерклади”.

У поліції зазначили, що зловмисники дотримувалися заходів конспірації: замовлення приймали через месенджери, оплату отримували на банківські картки підставних осіб, а кошти надалі переводили на криптогаманці.

За даними слідства, щомісячний прибуток угруповання перевищував п’ять мільйонів гривень.

Під час спецоперації правоохоронці провели 47 обшуків у семи областях України, ліквідували міжрегіональний канал наркотрафіку та затримали учасників організації.

Обвинувальний акт щодо восьми фігурантів, зокрема лідерів угруповання, скерували до Заводського районного суду Миколаєва.